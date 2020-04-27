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27.04.2020 06:26 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Это один из турниров по самбо, Дмитрий Нагиев справа.

Нагиев ходил в секцию в Ленинграде. Его тренировали Виктор Горлов и Аркадий Ротенберг – давний друг Владимира Путина (с ним они занимались в одной группе). Ротенберг больше 15 лет работал тренером по самбо и дзюдо, а в 1979-м вместе с Горловым основал детско-юношеский клуб по самбо.

Нагиев стал мастером спорта по самбо, выиграл чемпионат СССР (среди юниоров) и выступал за юниорскую сборную на международных соревнованиях.
730x552, 67 Kb / Нагиев, самбо, ч/б, ссср

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