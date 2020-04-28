ещё! выкл. сиськи
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28.04.2020 15:15 | тексты от мольфар | комментарии: 3  ↓ 
Если мы убиваем народ Донбасса, то какого хера вы потом эти трупы по всей России развозите и закапываете?

комментарии
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kikos06 | 28.04.2020 16:28
Это всё таки иное...
bag | 28.04.2020 16:34
kikos06 (16:28), это всё таки
sunsey3 | 28.04.2020 16:59
Правда режет
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