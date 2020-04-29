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29.04.2020 23:56 | картинки от mxx | комментарии: 3  ↓ 

707x1080, 151 Kb / Ниаким Гатвеч, Nyakim Gatwech

комментарии
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dimas | 30.04.2020 00:23
Модель из Судана, живущая в Америке, стала знаменитой на просторах интернета из-за цвета своей кожи. Она настолько тёмная, что некоторым пользователям даже приходится увеличивать яркость экрана компьютера, чтобы разглядеть черты её лица.
У 24-летней модели из Судана Ниаким Гатвеч кожа настолько тёмная, что даже её соотечественникам вряд ли удастся с ней сравниться. И девушка ей невероятно гордится. У её инстаграма, состоящего преимущественно из профессиональных снимков, 700 тысячи подписчиков.

Чёрный — это цвет силы и гордости. Посмотрите на меня, я ни на кого другого не похожа. И это не иллюзия. Это дар от БОГА. Это цвет славы и зависти. Если бы я не была чёрной, я бы не была собой.
Но не все так верят в силу чёрного, как Ниаким. Среди них оказался и водитель Uber, который однажды спросил у модели, согласилась бы она отбелить свою кожу за 10 тысяч долларов (около 600 тысяч рублей). Как пишет об этом Ниаким в своём инстаграме, на это она рассмеялась мужчине в ответ и сказала, что ей незачем «отбеливать то, чем её благословил сам Бог».
Девушка признаётся, что люди часто задают ей вопросы про цвет её кожи. Наверное, самый частый — почему же он настолько тёмный. Модель не отвечает на этот вопрос прямо в своём инстаграме, говоря лишь, что это благословение свыше.

Ниаким выступает не только за защиту прав темнокожих женщин, но и вообще всех людей с таким цветом кожи, которых она призывает поддерживать и любить за их уникальность.

https://www.instagram.com/quee ... mofficial/?utm_source=ig_embed
dimas | 30.04.2020 00:24
Суданская модель Няким вошла в книгу рекордов Гиннеса за самый темный оттенок кожи на Земле.
kikos06 | 30.04.2020 01:46
Натуральный эбонит!!
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