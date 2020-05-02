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02.05.2020 16:31 | прочее от kikos06 | комментарии: 10  ↓ 

768x768, 141 Kb / бегемот, царапки, смазка защитная

комментарии
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sgn | 02.05.2020 16:42
это природная смазка от загара, если чо.
kikos06 | 02.05.2020 16:43
слуште, вы таговоды, вы про какую защитную смазку говорите, про лубрикант???
kikos06 | 02.05.2020 16:44
sgn (16:42), мне кажется это после львиц которые иногда бывают голодны
Bob Tot | 02.05.2020 16:44
так а че с ним такое-то? Видно, что уже не в первый раз
kikos06 | 02.05.2020 16:48
Тварищь СэГэНэ.. где смазка то???
supershmel | 02.05.2020 17:01
kikos06 (16:48), у него в кармане. ходит мажет их
supershmel | 02.05.2020 17:03
https://pikabu.ru/story/begemotyi_poteyut_krovyu_7352598
sgn | 02.05.2020 17:07
kikos06 (16:43), не поверишь - lubricant - смазка.
а ещё я так некисло болею, так что скорости ответа не ждите.
mxx | 02.05.2020 17:43
sgn (17:07), ковид?
sgn | 02.05.2020 18:00
mxx (17:43), с большой долей вероятности.
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