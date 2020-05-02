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02.05.2020 16:36 | сиськи от kikos06 | комментарии: 7  ↓ 

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комментарии
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Bob Tot | 02.05.2020 16:43
а это точно легально?
kikos06 | 02.05.2020 16:47
Bob Tot (16:43), в открытом интернете.. будем надеяться.
supershmel | 02.05.2020 17:00
Bob Tot (16:43), kikos06 (16:47), молодые люди пройдёмте
Murrzik777 | 02.05.2020 18:10
supershmel (17:00), отстань. Сцены насилия нет. Если их художник кисточкой нарисует, что тогда?
supershmel | 02.05.2020 18:16
Murrzik777 (18:10), то будешь садиться на бутылку как давидыч, только десять лет
https://habr.com/ru/post/355984/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=1341744&cid=8
Murrzik777 | 02.05.2020 18:27
kikos06 (16:47), давай так: пруф на 18+ и откроем.
supershmel (18:16), уговорил )
supershmel | 02.05.2020 18:28
Murrzik777 (18:27), проходи вслед за бубтотом и кекосом
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