03.05.2020 12:53 | картинки от sgn | комментарии: 2 ↓ от "Я считаю чехам не нужно стесняться! К чему эти оговорки и полумеры? Надо как в те далекие годы, честно и искренне выбрать свою сторону. И памятники надо ставить не каким то там власовцам, а сразу их начальству. У меня тут вот и проектик подходящий завалялся. Берите в реализацию, чё."

dahr, Даня Кузмичёв, табличка власовцам, памятник Коневу, политота

