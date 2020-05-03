ещё! выкл. сиськи
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03.05.2020 12:53 | картинки от sgn | комментарии: 2  ↓ 
"Я считаю чехам не нужно стесняться! К чему эти оговорки и полумеры? Надо как в те далекие годы, честно и искренне выбрать свою сторону. И памятники надо ставить не каким то там власовцам, а сразу их начальству. У меня тут вот и проектик подходящий завалялся. Берите в реализацию, чё."
684x700, 205 Kb / dahr, Даня Кузмичёв, табличка власовцам, памятник Коневу, политота

комментарии
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Yorick | 03.05.2020 13:46
Посыл "если не Конев, то Гитлер", тупой. Автор олень. Чехи не хотят выбирать между двумя фашистскими диктатурами. Они хотят чтобы и те и другие оставили их в покое.
TaunT | 03.05.2020 15:10
Yorick (13:46), эм... чта? не хотят выбирать, а памятник Власову хотят? Это ли не выбор?
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