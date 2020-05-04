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04.05.2020 11:29 | интересное от mxx | комментарии: 3  ↓ 
Как звучит название чая в зависимости от изначального способа доставки. Морем и сушей.
700x700, 91 Kb / tea, чай, карта

комментарии
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ertmanby | 04.05.2020 11:55
А гарбата?)))
mxx | 04.05.2020 12:04
ertmanby (11:55), об этом же подумал. при это беларусь отнесена к чаю, а польша к tea. карта не точна, но принцип в целом верный
Хрень | 04.05.2020 12:34
На юге Китая -ти на севере ча( название напитка) это и на карте видно , а не способ доставки
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