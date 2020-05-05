ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @Nick7rus, может у автора прадед немец) и воевал »
05.05.2020 19:11 | прочее от sgn | комментарии: 6  ↓ 

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комментарии
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supershmel | 05.05.2020 20:32
мп3 в сд плеере) кек
sgn | 05.05.2020 20:35
supershmel (20:32), что смешного?
sgn | 05.05.2020 20:37
supershmel (20:32), тебе ж не 15 вроде. должен помнить.
. | 05.05.2020 20:55
sgn (20:37), ему 25. Не помнит
sgn | 05.05.2020 21:08
. (20:55), что значит "не помнит" - он дрочить на это должен. Недостижимая мечта. Как для меня... не знаю... aiwa HS-PX357 или panasonic RQ-SX60 .
. | 05.05.2020 21:30
sgn (21:08), ну тебе же не 25)
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