ещё! выкл. сиськи
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05.05.2020 19:27 | картинки от sgn | комментарии: 4  ↓ 

942x960, 66 Kb / маска, бизнес, мразь, спекулянт

комментарии
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supershmel | 05.05.2020 20:31
ебанько не понять, что на масках риска 0, а трейдеров без штанов как долбоёбов у автомата
adamob | 05.05.2020 21:02
ну а что с киллером или педофилом то не сравнили?
по существу: рисовать подобное на заборе - уровень автора, видимо
sgn | 05.05.2020 21:12
adamob (21:02), ты что куришь - что рисовать на заборе?
dimas | 05.05.2020 21:12
sgn (21:12), обычно хуй, но текстом.
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