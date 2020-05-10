|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
10.05.2020 13:11 | сиськи&киськи™ от mxx | комментарии: 0 ↓
Пабло Пикассо, «Портрет Доры Маар с кошкой»
Известно что разные периоды творчества Пикассо были прожиты под влиянием разных женщин. Всю жизнь Пикассо был мужем Ольги Хохловой. Если бы вышел на рынок портрет Ольги Хохловой, он стоил бы огромные деньги, но нет уверенности, что такой портрет есть. С Дорой Маар художник был близок до 1941-42 г. в самый свой яркий период творчества.
Портрет стоил 95 млн$.
В некоторых источниках приводят имена приобретшего коллекционера. Официально – русско-грузинский бизнесмен Борис Иванишвили.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 108373 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 218 / 364| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————