10.05.2020 13:11 | сиськи&киськи™ от mxx | комментарии: 0 ↓ от Пабло Пикассо, «Портрет Доры Маар с кошкой»

Известно что разные периоды творчества Пикассо были прожиты под влиянием разных женщин. Всю жизнь Пикассо был мужем Ольги Хохловой. Если бы вышел на рынок портрет Ольги Хохловой, он стоил бы огромные деньги, но нет уверенности, что такой портрет есть. С Дорой Маар художник был близок до 1941-42 г. в самый свой яркий период творчества.

Портрет стоил 95 млн$.

В некоторых источниках приводят имена приобретшего коллекционера. Официально – русско-грузинский бизнесмен Борис Иванишвили.

Пикассо, кошка

