ещё! выкл. сиськи
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13.05.2020 10:25 | картинки от sgn | комментарии: 0  ↓ 
13 Мая - День Черноморского флота
Когда-то услышал, что другие флоты СССР называли Черноморский "самым сухопутным флотом", поскольку реально Черноморский флот чаще всего воевал на побережье. Но тем не менее - воевал, и воевал героически.
2160x2160, 316 Kb / бескозырка, штаны, блондинка, Черноморский флот, shaggy_nik, sgn

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