ещё! выкл. сиськи
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17.05.2020 18:21 | картинки от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 

604x576, 92 Kb / автобус, дверь, поручень, угол, луноход, Лиаз 677

комментарии
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sgn | 17.05.2020 19:01
Самое козырное оно было, когда огораживалось ещё одной перекладиной - не задавливали.
kikos06 | 17.05.2020 19:25
sgn (19:01), а ещё, охуенно было скачки устраивать, если в яму или на бугор наскакивал, нещадно подбрасывало в верх))
sgn | 17.05.2020 19:28
kikos06 (19:25), не. это полная хрень. Вот где реальная невесомость была, так это в старых покатых пазиках на задней сидушке. Мы в Алеппо когда в школу ездили - то до потолка подлетали детьми, если немного рукой по вертикальному поручню помочь.
kikos06 | 17.05.2020 19:45
sgn (19:28), на сколько я помню здесь тоже не меньше)
supershmel | 17.05.2020 20:25
на пазике там вообще седушка. вип место так сказать
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