18.05.2020 00:35 | интересное от Лелик | комментарии: 0 ↓ от Первый гирокар, созданный по чертежам графа Петра Шиловского британской фирмой Wolseley. Впервые конструкция, которая вошла в историю как «гирокар Шиловского», была представлена в 1912-м.

Англичане построили громоздкую и тяжелую двухколесную машину с пятиместным салоном. Снаряженная масса составляла жутковатые 2,7 тонны, из которых только на гироскоп диаметром больше метра приходилось 600 кг. В движение машина приводилась 3-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, развивавшим чуть больше 20 л.с. Причем примерно 10% от мощности уходило на питание динамо-машины и электромотора, которые поддерживали постоянное вращение гироскопа. При 2000-2300 об/мин он обеспечивал двухколесной машине абсолютную устойчивость.

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