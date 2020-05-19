ещё! выкл. сиськи
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19.05.2020 23:27 | интересное от sgn | комментарии: 4  ↓ 
"хрущёвки" Германии. Слева - до Справа - после реконструкции.
1880x2160, 608 Kb / хрущёвки, реконструкция

комментарии
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Damsel | 19.05.2020 23:39
в процессе реконструкции разобрали верхние этажи? интересный приём
Bob Tot | 19.05.2020 23:41
хрущёлочь блэт
Safich | 20.05.2020 00:12
реконструкция затронула небо и траву?
Bob Tot | 20.05.2020 00:59
ну цветов добавили неслабо
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