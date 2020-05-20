ещё! выкл. сиськи
« sgn: https://www.youtube.com/watch?v=HEg0ZxmdHxE »
20.05.2020 19:43 | интересное от sgn | комментарии: 8  ↓ 
https://clinton.presidentialli ... GiqAXFKuCA3K7uTWmWUhyyY9BHH9xo
107 страница
819x1080, 262 Kb / политота, теория заговора, предательство, Клинтон, Ельцин, коммунисты, покупка

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Лелик | 20.05.2020 20:00
вот говорили мне в школе "учи язык". не послушался. дурак
mirkrann | 20.05.2020 20:25
Мда-а-а... Читать противно, но полезно, для понимания окружающей действительности. Какие же мрази.
WWWolfy | 20.05.2020 20:39
DATE, TIME
AND PLACE:
September 21, 1993, 3:56 - 4:13pm
White House Residence (President's Study)
President Yeltsin: Good evening, Bill
The President: Hello, Boris. I have just been briefed on your speech tonight and I wanted to call you right away to get your personal sense of what this step will mean for you, for the Russian political process, and for reform. I want to issue a public statement to state my support for you but before I do I wanted to hear from you how this affects your position and the process of reform in Russia. (8)
President Yeltsin: Bill, the Supreme Soviet has totally gone out of control. It no longer supports the reform process. They have become communist. We cannot no longer put up with that. For that reason, today I signed a decree on elections to a new democratic assembly to take place on December 11 and 12. In that period, the Supreme Soviet and Congress actions will not have any effect. Everything will be governed by Presidential decree. All the democratic forces are supporting me.
The President: Are the military and security services with you?
President Yeltsin: Both the military and Ministry of Internal Affairs have come out in support of me. There is no disorder for the time being. There are about 300 people gathered but they are dispersing. I think there will be no bloodshed.
The President: That's good. Your speech comes at an important time here -- the Senate will act this week on the $2.5 billion assistance package for Russia and the other states. Secretary Christopher is with key members of Congress now to underscore our continued support for the bill. (8)
SECRET
Declassify on: OADR
SECRET
WWWolfy | 20.05.2020 20:39
ДАТА-ВРЕМЯ
И МЕСТО:
Сентябрь 21, 1993, 3:56 - 4:13 вечера
Резиденция Белого дома (кабинет президента)
Президент Ельцин: Добрый вечер, Билл
Президент: Здравствуйте, Борис. Меня только что проинформировали о вашем сегодняшнем выступлении, и я хотел бы сразу же позвонить вам, чтобы вы лично поняли, что этот шаг будет означать для вас, для российского политического процесса и для реформ. Я хочу сделать публичное заявление, чтобы заявить о своей поддержке вас, но прежде я хотел бы услышать от вас, как это влияет на вашу позицию и процесс реформ в России. (8)
Президент Ельцин: Билл, Верховный Совет полностью вышел из-под контроля. Она больше не поддерживает процесс реформ. Они стали коммунистами. Мы больше не можем с этим мириться. По этой причине сегодня я подписал указ о выборах в новое демократическое собрание, которые состоятся 11 и 12 декабря. В этот период действия Верховного Совета и съезда не будут иметь никакого эффекта. Все будет регулироваться Указом Президента. Все демократические силы поддерживают меня.
Президент: а военные и спецслужбы с вами?
Президент Ельцин: и военные, и Министерство внутренних дел выступили в мою поддержку. На данный момент никакого беспорядка нет. Там собралось около 300 человек, но они расходятся. Я думаю, что никакого кровопролития не будет.
Президент: это хорошо. Ваше выступление здесь происходит в очень важный момент - сенат на этой неделе примет решение по пакету помощи в размере 2,5 миллиарда долларов для России и других государств. Госсекретарь Кристофер сейчас находится с ключевыми членами Конгресса, чтобы подчеркнуть нашу неизменную поддержку законопроекта. (8)
СЕКРЕТ
Рассекретить по: OADR
СЕКРЕТ
WWWolfy | 20.05.2020 20:40
https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... %D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
Real McCoy | 20.05.2020 21:02
@sgn : можно увидеть Ваш комментарий о тегах "предательство" и "покупка" ? Просто интересно, поскольку другие теги здесь - понятно, а эти - нет.

Хотя тег "теория заговора" может всё объяснить, конечно :)
mirkrann | 20.05.2020 21:11
Real McCoy (21:02), Какая нахрен теория заговора. Ты в 90-х жил?
Real McCoy | 20.05.2020 21:13
mirkrann (21:11), Жил. И довольно взрослым был уже тогда. Потому и спрашиваю.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 2
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 108774 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 252 / 368| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer