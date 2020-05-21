ещё! выкл. сиськи
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21.05.2020 11:05 | сиськи от kikos | комментарии: 6  ↓ 

1190x794, 209 Kb / белый дом, забор острый, флаг, американский, лицо, доволное, ухмылка, женщина, негр, зелёные брюки, зелёная трава, красные цветочки, рыжая, дерево, зелёная поляна, рюкзак, украшение, повязка, юбка в полоску, разноцветная, украшение, Rachel Jessee

комментарии
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Лелик | 21.05.2020 11:34
женщина - негр - убрал дефис, поставил ","
трва - трава,
слева, справа, зеленая - убрал.
kikos | 21.05.2020 11:36
Лелик (11:34), как скажешь.
Murrzik | 21.05.2020 12:35
Было
kikos | 21.05.2020 12:42
Murrzik (12:35), BLOG:)68631 вот такое есть...
Лелик | 21.05.2020 12:44
Murrzik (12:35), белый дом, флаг, американский, Rachel Jessee - 0
Лелик | 21.05.2020 12:53
Murrzik (12:35), америка, омерика, сша, сшп, пиндос - 0
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