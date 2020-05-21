ещё! выкл. сиськи
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21.05.2020 12:51 | интересное от WWWolfy | комментарии: 8  ↓ 
об авторе и процессе создания
https://www.livemaster.ru/topi ... -zreniya-na-mir-tatsuya-tanaka

ресурсы автора:
https://www.instagram.com/tanaka_tatsuya/
http://miniature-calendar.com
640x640, 58 Kb / Tanaka, Tatsuya, Танака, miniature, calendar, фисташки, Чужой, скафандр, космонавт, астронавт, мини, фигурки

комментарии
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WWWolfy | 21.05.2020 12:54
Лошарик, если категория неправильная - ну возьми и поправь, делов на 1 сек.
чего хуйнёй маешься? карантин в голову ударил?
Лелик | 21.05.2020 12:58
WWWolfy (12:54), единственный вопрос. ты дома тоже мимо унитаза набрасываешь с фразой кому надо уберет?
Лелик | 21.05.2020 13:00
и попрошу без оскорблений.
WWWolfy | 21.05.2020 13:13
Лелик (12:58),
ты сам написал в том посте, цитирую:
--
не картинки. прочее, но с описанием и ссылками больше подходит в интересное. можешь сам удалить и запостить в правильную категорию, попросить перенести, либо наблюдать скрытие
--

Т.е. ты сам хер знаешь - где тут унитаз, где женский, где мужской.
Я постил КАРТИНКУ, со ссылками на другие КАРТИНКИ автора, нет тут нихера никаких описаний.
Категорию поставил - КАРТИНКА.
Не нравится тебе, решил выебнуться и рассказать какие категории к КАРТИНКЕ подходят лучше - ну так и разгребай сам. Картинка/Прочее/Интересное - мне лично не интересно вдаваться в ТВОИ ЛИЧНЫЕ рассуждения.

Я лично наблюдаю как человеку дали власть, а он ей тычет.
Мне пох на такие выебоны.

Раньше модератору если не нравилось - поправил категорию и всё ок.
А ты своими закидонами отобъёшь у людей желание постить вообще.

Хотя мне пох, если честно, пусть ресурс загибается с такими "модераторами".
WWWolfy | 21.05.2020 13:14
BLOG:)140780
WWWolfy | 21.05.2020 13:17
и вот ещё цитирую из правил:

--
просьба всех авторов выбирать "правильную" категорию для добавляемых материалов. модератор имеет возможность перемещения материалов без ведома автора. к авторам, замеченным в допущении многократных "ошибок" могут применяться меры.
--

Если ты Лошарик модератор - так иди правила почитай для начала.
WWWolfy | 21.05.2020 13:23
кстати ссылка их топика порезалась
вот

https://www.livemaster.ru/topi ... -zreniya-na-mir-tatsuya-tanaka
Лелик | 21.05.2020 13:37
WWWolfy (13:13), выяснения личных отношений в личке(кнопка форум)
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 3
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