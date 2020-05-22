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22.05.2020 09:34 | интересное от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Как думаете, какой самый большой некоммерческий фонд в мире? Может быть, фонды Гарварда или Кембриджа? Или фонд Билла и Мелинды Гейтс, против которого ополчился ВРНС, обвиняющий Гейтсов в чипировании через вакцину и 5G? Или может быть фонд Джорджа Сороса?

Не угадали.

Есть один фонд в Америке, который крупнее фонда Гейтсов и Гарварда вместе взятых. На его счетах скопилось больше 120 млрд долларов, что делает его самым крупным некоммерческим фондом в мире. Называется этот фонд Ensign и принадлежит он Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Иначе говоря, мормонам.

Кстати, фонд мормонов всего лишь на несколько миллиардов меньше фонда Национального благосостояния России. А вы говорите, нефть.

А активы Банка Ватикана (stituto per le Opere di Religione) и вовсе составляют, по самым смелым оценкам, меньше 10 млрд евро. То есть, на 110 млрд меньше, чем у мормонов. Есть о чем подумать.
https://www.washingtonpost.com ... a-86f3-3b5019d451db_story.html
800x214, 30 Kb / фонд, мормоны

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sgn | 22.05.2020 09:42
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