ещё! выкл. сиськи
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22.05.2020 21:30 | ссылки от avknor | комментарии: 9  ↓ 

комментарии
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. | 22.05.2020 21:36
Ха, мощная алтернативщина.
. | 22.05.2020 21:37
Давайте в иное подвинем?
Лелик | 22.05.2020 21:42
. (21:37), зачем? жесткого, треша нет. ссылки на сторонние ресурсы в "ссылки", кроме эротики и конкретного "иного". вроде так.
. | 22.05.2020 21:51
Лелик (21:42), сольют ведь )
Пусть поживёт тут. Если дойдёт до -5, то я бы в ином спасал. Такой контент у нас, вроде, не часто.
dimas | 22.05.2020 21:55
o_0
izdonbassa | 22.05.2020 21:59
Шо за хуйню она несёт?
avknor | 22.05.2020 22:11
izdonbassa (21:59), Хаш - это блюдо. Петрада - это, я так понял, село, где она живёт.
Лелик | 22.05.2020 22:28
izdonbassa (21:59), ой, только не трынди, будто не знаешь что такое хаш.
Bob Tot | 22.05.2020 22:52
ну давай уже и дёрти монка с кириллом сочным до кучи
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
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