ещё! выкл. сиськи
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27.05.2020 10:47 | тексты от mxx | комментарии: 5  ↓ 
Пики коронавируса пройдены, начинаются хуи
комментарии
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sgn | 27.05.2020 11:06
тогда уж Буби или Черви.
а так - хуёвая шутка.
mxx | 27.05.2020 11:11
sgn (11:06), это про два стула шутка
sgn | 27.05.2020 11:14
mxx (11:11), чего?
Лелик | 27.05.2020 11:26
mxx (11:11), можно подробнее?
mxx | 27.05.2020 11:44
sgn (11:14), Лелик (11:26), https://memepedia.ru/est-dva-stula/
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