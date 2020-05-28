ещё! выкл. сиськи
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28.05.2020 14:29 | сиськи&киськи™ от kikos | комментарии: 1  ↓ 

1080x1080, 68 Kb / кот, персидский, стул, попа

комментарии
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Лелик | 28.05.2020 14:52
голосом экскурсовода:
- на этой картине, товарищи, изображен @Murrzik охраняющий, оберегающий кареглазую хозяйку пинабельной попы от нападок димаса, лелика и прочих. оцените точность передачи художником всей усталости в глазах наглой пушистой морды, в сочетании с задумчивостью "а что же будет позже"...
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