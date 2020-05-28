ещё! выкл. сиськи
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28.05.2020 15:15 | прочее от IRS12 | комментарии: 7  ↓ 

705x544, 193 Kb / мангал, арматура, переносной

комментарии
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kikos | 28.05.2020 15:17
и чё с этим ящиком делать???? и с хуя ли это мангал?
Лелик | 28.05.2020 15:21
kikos (15:17), а что это, если не мангал? хрен, когда прогорит.. и не стырят это неподъемное безобразие.
kikos | 28.05.2020 15:29
Лелик (15:21), вот именно, безобразие))
Лелик | 28.05.2020 15:56
kikos (15:29), она его сварила из того, что было... как в песне.
Vintorezz | 28.05.2020 16:12
Не понятны размеры, может он килограмм 30, тогда можно в двоем перестввлять
Vintorezz | 28.05.2020 16:13
Ну или краном зацепил за ручки
Лелик | 28.05.2020 16:50
прошу сильно не пинать.
Vintorezz (16:12), можно попробовать посчитать. приняв в расчет размеры ручки по ощущениям.
на взгляд высота примерно 20 см. 13 арматур слева, 12 справа. получаем примерно 16 мм. арматуру. теперь соотношение сторон. мне на глазок, думается 1 часть высота, 2 части ширина, 4 части длина. не точно, но похоже. т.е. 20х40х80. количество арматуры... дно примерно 24 шт. 24+13+12=49
итого получаем 49 прутьев по 80 см и 24 по 40 см. получаем 48.8 метра. умножаем на 1.578 получаем 77 кг. плюс электроды, гайки, ручки, ножки.... примерный вес 80-85кг.
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