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31.05.2020 19:51 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
"Советский Вудсток" — Грушинский фестиваль авторской песни, 1980–е годы, Куйбышевская область, СССР
Первый фестиваль состоялся в 1968 году (за год до Вудстока) и собрал всего несколько сотен любителей бардовской песни. По мере роста популярности, росло и внимание властей к нему, как к слишком массовому для "неформального" мероприятия. В 1979 году организаторы захотели пригласить главного представителя жанра, а вместе с тем и главную головную боль советской цензуры — Владимира Высоцкого. Местное партийное руководство пригрозило, что в таком случае фестиваль станет последним. Высоцкий на Грушу не приехал. Тем не менее в 1980 году нашелся другой повод для запрета на его проведение — открытие Олимпийских игр в Москве. Следующий фестиваль прошел только в "перестроечном" 1986 году.
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