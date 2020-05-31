31.05.2020 19:51 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от "Советский Вудсток" — Грушинский фестиваль авторской песни, 1980–е годы, Куйбышевская область, СССР



Первый фестиваль состоялся в 1968 году (за год до Вудстока) и собрал всего несколько сотен любителей бардовской песни. По мере роста популярности, росло и внимание властей к нему, как к слишком массовому для "неформального" мероприятия. В 1979 году организаторы захотели пригласить главного представителя жанра, а вместе с тем и главную головную боль советской цензуры — Владимира Высоцкого. Местное партийное руководство пригрозило, что в таком случае фестиваль станет последним. Высоцкий на Грушу не приехал. Тем не менее в 1980 году нашелся другой повод для запрета на его проведение — открытие Олимпийских игр в Москве. Следующий фестиваль прошел только в "перестроечном" 1986 году.

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