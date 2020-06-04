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04.06.2020 15:10 | интересное от Лелик | комментарии: 0  ↓ 
1952 г. Студент Борис Ельцин — тренер женской волейбольной команды, г. Курган. Зональные соревнования на первенство РСФСР
1165x768, 39 Kb / мяч, ельцин, студентки, тренер

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