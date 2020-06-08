ещё! выкл. сиськи
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08.06.2020 11:18 | картинки от Murrzik | комментарии: 6  ↓ 

605x581, 201 Kb / жириновский, mxx, таги, перевод

комментарии
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mxx | 08.06.2020 11:28
и редакторы не помогают. только мемами самодельными)
Murrzik | 08.06.2020 11:29
mxx (11:28), да ваще капец. От лап отбились ))
Murrzik | 08.06.2020 11:34
Если ты заметил, бот читалка не переваривает такую скорость появления постов. Не всё успевает показать в телеге.

А ещё мне пообещали сделать своего бота, именно станисиста. Посмотрим, что выйдет.
. | 08.06.2020 11:42
Murrzik (11:34), ты бы лучше таги расставил
Murrzik | 08.06.2020 11:43
. (11:42), в процессе, как раз
. | 08.06.2020 12:20
Murrzik (11:43), молодец
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