11.06.2020 18:11 | тексты от atrox | комментарии: 0 ↓ от Дорогие мои дети! Никогда не суйте в рот

Ничего, что незнакомец вам на улице дает!

Много знаем мы примеров, как примерный ученик

Съел с наркотиком конфету и немедленно привык.

Под покровом ночи темной у родителей своих

Воровать он стал заначки, перепрятывая их.

По своей и божьей воле стал разумен и велик,

Но не знал, что наркоманам настает хуяк-пиздык! (2 раза)

*

Скажем, мальчик спозаранку вместо школы и кино

Отправляется на пьянку, чтоб укушаться в говно.

Перед этим для гламуру, чтобы юмор не иссяк,

Заколачивает сдуру трехкорабельный косяк.

Он идет себе, хихича и пуская пузыри,

Потому что гипертонус распирает изнутри.

Он идет, не замечая ни камазов, ни тойот,

И конечно же, до пьянки он сегодня не дойдет.

А тем временем в квартире плачет немощный старик:

Всю траву внучок потырил. Без травы — хуяк-пиздык. (2 раза)

*

А другой ребенок утром грел кастрюльку молока

И туда случайно всыпал содержимое кулька.

Нацедив зеленой жижи, засосал ее винтом

И пошел учиться в школу, разговаривая ртом.

Только чувствует парнишка, что до школы далеко.

Настает парнишке крышка: парня съело молоко.

Он лежит промеж заборов, как прижученный хомяк.

Никогда не ешь наркотик! От него — пиздык-хуяк. (2 раза)

*

Или, скажем, промокашки ты с утра сожрал кусок.

Кипятком запил из чашки, и на пол подумать лег.

Все внутри зашевелилось, а вокруг раздалось вширь,

Ты уже не просто мальчик, а советский самолет.

На тебя из подсознанья, улыбаясь, как Ришар,

Выезжает синий-синий презеленый красный шар.

Он огромен, как Чуковский, и ужасно михалков,

Он гораздо михалковей всех районных мудаков.

И отец, вздыхая тяжко (он давно уже привык),

Говорит: «Не ешь наркотик!» и с ноги — хуяк-пиздык. (2 раза)

*

Или, скажем, за грибами мальчик выбежал во двор,

И ему таджик знакомый чемодан грибов припер.

Утолив грибовный голод, героично не блюя,

Мальчик вышел из квартиры поискать второе «я».

А вокруг уже не город, но глухой дремучий лес.

Светофоры на бульваре приглашают в мир чудес.

Все почти как у Бианки, только очень страшно, нах,

И на всех деревьях белки при погонах и штанах,

И ежи-пенсионеры говорят негромко так:

«Никогда не ешь наркотик!». А потом — пиздык-хуяк. (2 раза)

*

А еще, бывает, утром просыпаешься, смеясь,

Хвать за белую за пудру и в ноздрю ту пудру — хрясь!

Хрясь в другую! Хрясь добавки! Хрясь — сверкает там и тут!

И блестящие козявки в поле зрения снуют.

Хрясь — из маминой из спальни раздается громкий крик:

«Никогда не ешь наркотик!». И в лицо — хуяк-пиздык3.

*

А еще один ребенок оперировал кота.

В холодильнике у мамы остужалась наркота.

Он себе вколол полбанки и коту полбанки в рот.

У кота и у ребенка у-ди-ви-тель-ный приход.

Кетамин от калипсола отличайте, дети, так:

Кетамин — пиздык наркотик. Калипсол — совсем хуяк. (2 раза)

*

В завершение, детишки, расскажу вам о винте.

Раздобыл мальчонка банку, весь от ужаса вспотел,

Долго гнул на кухне ложку, сделал мульку, сделал две,

Засадил себе повсюду, прояснилось в голове,

Появились сразу мысли, захотелось почитать,

Холодильник перекрасить, одноклассниц поебать,

Покататься на машине, покормить слона едой.

Много дел у человека, если парень молодой!

Ничего не сделал мальчик, ничего он не успел.

Винт нахлынул, и отхлынул, и оставил не у дел.

На больные клетки мозга нервно капает вода.

Никогда не ешь наркотик. Ешь наркотик никогда.

*

Предыдущее итожа, я скажу примерно так:

Если хочете по роже получать пиздык-хуяк,

Или чтоб зрачки пропали, или чтоб исчезнул стул,

Или волосы опали и в ушах все время гул,

И не хочется работать, а послать бы все в пизду —

Лучше средства, чем наркотик, я, пожалуй, не найду.

Эй, товарищ, больше жизни! Запишись на стадион,

Брось курить, вставай на лыжи, практикуй здоровый сон,

Полюби байдарку, йогу, спортлото и онанизм,

Лишь наркотик, лишь наркотик класть избегни в организм!