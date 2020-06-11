|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
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11.06.2020 18:11 | тексты от atrox | комментарии: 0 ↓
Дорогие мои дети! Никогда не суйте в рот
Ничего, что незнакомец вам на улице дает!
Много знаем мы примеров, как примерный ученик
Съел с наркотиком конфету и немедленно привык.
Под покровом ночи темной у родителей своих
Воровать он стал заначки, перепрятывая их.
По своей и божьей воле стал разумен и велик,
Но не знал, что наркоманам настает хуяк-пиздык! (2 раза)
*
Скажем, мальчик спозаранку вместо школы и кино
Отправляется на пьянку, чтоб укушаться в говно.
Перед этим для гламуру, чтобы юмор не иссяк,
Заколачивает сдуру трехкорабельный косяк.
Он идет себе, хихича и пуская пузыри,
Потому что гипертонус распирает изнутри.
Он идет, не замечая ни камазов, ни тойот,
И конечно же, до пьянки он сегодня не дойдет.
А тем временем в квартире плачет немощный старик:
Всю траву внучок потырил. Без травы — хуяк-пиздык. (2 раза)
*
А другой ребенок утром грел кастрюльку молока
И туда случайно всыпал содержимое кулька.
Нацедив зеленой жижи, засосал ее винтом
И пошел учиться в школу, разговаривая ртом.
Только чувствует парнишка, что до школы далеко.
Настает парнишке крышка: парня съело молоко.
Он лежит промеж заборов, как прижученный хомяк.
Никогда не ешь наркотик! От него — пиздык-хуяк. (2 раза)
*
Или, скажем, промокашки ты с утра сожрал кусок.
Кипятком запил из чашки, и на пол подумать лег.
Все внутри зашевелилось, а вокруг раздалось вширь,
Ты уже не просто мальчик, а советский самолет.
На тебя из подсознанья, улыбаясь, как Ришар,
Выезжает синий-синий презеленый красный шар.
Он огромен, как Чуковский, и ужасно михалков,
Он гораздо михалковей всех районных мудаков.
И отец, вздыхая тяжко (он давно уже привык),
Говорит: «Не ешь наркотик!» и с ноги — хуяк-пиздык. (2 раза)
*
Или, скажем, за грибами мальчик выбежал во двор,
И ему таджик знакомый чемодан грибов припер.
Утолив грибовный голод, героично не блюя,
Мальчик вышел из квартиры поискать второе «я».
А вокруг уже не город, но глухой дремучий лес.
Светофоры на бульваре приглашают в мир чудес.
Все почти как у Бианки, только очень страшно, нах,
И на всех деревьях белки при погонах и штанах,
И ежи-пенсионеры говорят негромко так:
«Никогда не ешь наркотик!». А потом — пиздык-хуяк. (2 раза)
*
А еще, бывает, утром просыпаешься, смеясь,
Хвать за белую за пудру и в ноздрю ту пудру — хрясь!
Хрясь в другую! Хрясь добавки! Хрясь — сверкает там и тут!
И блестящие козявки в поле зрения снуют.
Хрясь — из маминой из спальни раздается громкий крик:
«Никогда не ешь наркотик!». И в лицо — хуяк-пиздык3.
*
А еще один ребенок оперировал кота.
В холодильнике у мамы остужалась наркота.
Он себе вколол полбанки и коту полбанки в рот.
У кота и у ребенка у-ди-ви-тель-ный приход.
Кетамин от калипсола отличайте, дети, так:
Кетамин — пиздык наркотик. Калипсол — совсем хуяк. (2 раза)
*
В завершение, детишки, расскажу вам о винте.
Раздобыл мальчонка банку, весь от ужаса вспотел,
Долго гнул на кухне ложку, сделал мульку, сделал две,
Засадил себе повсюду, прояснилось в голове,
Появились сразу мысли, захотелось почитать,
Холодильник перекрасить, одноклассниц поебать,
Покататься на машине, покормить слона едой.
Много дел у человека, если парень молодой!
Ничего не сделал мальчик, ничего он не успел.
Винт нахлынул, и отхлынул, и оставил не у дел.
На больные клетки мозга нервно капает вода.
Никогда не ешь наркотик. Ешь наркотик никогда.
*
Предыдущее итожа, я скажу примерно так:
Если хочете по роже получать пиздык-хуяк,
Или чтоб зрачки пропали, или чтоб исчезнул стул,
Или волосы опали и в ушах все время гул,
И не хочется работать, а послать бы все в пизду —
Лучше средства, чем наркотик, я, пожалуй, не найду.
Эй, товарищ, больше жизни! Запишись на стадион,
Брось курить, вставай на лыжи, практикуй здоровый сон,
Полюби байдарку, йогу, спортлото и онанизм,
Лишь наркотик, лишь наркотик класть избегни в организм!
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