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16.06.2020 09:35 | картинки от mxx | комментарии: 2  ↓ 

900x636, 82 Kb / путин, гуманитарий, срок, деление, политота, челик

комментарии
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dimas | 16.06.2020 10:04
что такое "челик" и нах его дописали в тэги?
supershmel | 16.06.2020 10:14
dimas (10:04), ну челик это димас)
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