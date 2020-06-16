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16.06.2020 13:42 | картинки от IRS12 | комментарии: 0 ↓
Оригинальный дизайн водосточной трубы в районе станции метро Бауманская. Для желающих сфоткаться как в фильме «Операция Ы» адрес: бывший Московский завод метеорологической аппаратуры (ныне бизнес-центр), Бауманская, 11.
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