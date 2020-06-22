ещё! выкл. сиськи
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22.06.2020 21:23 | картинки от Polina | комментарии: 3  ↓ 

800x580, 70 Kb / обезьяна, руль, шляпка

комментарии
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Лелик | 22.06.2020 21:29
Девушка, милая, а откуда у вас мое юношеское фото??? не седой еще совсем...
Polina | 22.06.2020 21:48
Лелик (21:29), батенька, це не твое, це другого хлопца ;)
Лелик | 22.06.2020 22:16
Polina (21:48), неужели я как то по другому представился??? да, некрасиво получилось. :)
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