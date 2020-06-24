ещё! выкл. сиськи
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24.06.2020 11:06 | прочее от Polina | комментарии: 3  ↓ 

1200x750, 183 Kb / тролли, люди, метро, картинка

комментарии
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frosty | 24.06.2020 11:16
ну там не только гоблины и тролли, там все сборище с LoTRa
Polina | 24.06.2020 11:19
frosty (11:16), я ж их не знаю
supershmel | 24.06.2020 12:27
англичанины в треде есть? что означает gondor less please hel
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