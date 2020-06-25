ещё! выкл. сиськи
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25.06.2020 14:00 | прочее от Murrzik | комментарии: 7  ↓ 
Её фотки растащили на сотни аккаунтов. У некоторых по одной, на аватарке. У других несколько, вперемешку с другими лицами и картинками. Настоящего имени не знаю.
853x1280, 193 Kb / кареглазая, девушка, очки, дерево, полоски, сумочка, цепь

комментарии
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Лелик | 25.06.2020 14:43
Власенко Карина Саидовна
https://www.acmodasi.ru/a_91751.html
Murrzik | 25.06.2020 15:03
Лелик (14:43), "23 года, учусь в 10 классе" сколько тебе ещё таких найти?
Murrzik | 25.06.2020 15:05
Елена Глухарёва. Эта страница больше похожа на правду https://ok.ru/profile/594493985552
Лелик | 25.06.2020 15:16
акмодаси - сайт подбора актеров и моделей. сам когда то был там зареган. за неправдивые фото вроде как банили.
Дата регистрации: 22 Сентября 2012 11:44
Дата обновления: 22 Сентября 2012 12:12
Был на сайте: 2003 дней назад
оттуда же.
так что х.з. но "саидовна" к внешности подходит
Лелик | 25.06.2020 15:21
https://www.work.ua/ru/resumes/5395876/
ну и вот еще. за 8 лет должно было пройти желание прятаться за чужими фото. наверно.
но это не точно :)
Murrzik | 25.06.2020 15:28
Лелик (15:16), *пацталом*... Сам зареган? На роль Йети претендовал? Или кинконга? ))
312kbps | 25.06.2020 15:54
армянка какая то, лет 10 старухой станет
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