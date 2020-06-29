ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @atrox, не летим(( »
29.06.2020 23:38 | прочее от Лелик | комментарии: 7  ↓ 

740x1167, 223 Kb / букет, кухня, боком, Евгения Макова

комментарии
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maxi_funy | 30.06.2020 00:23
Одноразовая.
maxi_funy | 30.06.2020 00:27
https://smotrim.net/uploads/po ... 7938459_evgenija-makova-10.jpg с другого ракурса
Polina | 30.06.2020 02:31
учительница прислала: "Уважаемые родители.
К сожалению, на рассмотрение в Думу поступил законопроект о внедрении в РФ дистанционного образования. Планируемые сроки перехода с традиционного образования на цифровое - 2024 год. Это значит, что постепенно, шаг за шагом будут внедряться очередные законы, плавно отменяющие традиционную школу с тем, чтобы к намеченному сроку перевод на ДО был осуществлён окончательно и повсеместно. Прописанные сроки касаются не только школ, но и высшего образования. Под очень большим вопросом оказывается дополнительное образование – кружки и секции."
фейк, не?
Alexxxuz76 | 30.06.2020 02:46
Это не фейк, больше похоже на бред, хотя... Учитывая государство в котором живем...,я не удивлюсь.
Murrzik | 30.06.2020 02:51
Polina (02:31), ну а чо. Для храмов надо же место освобождать. Вот школы и снесут )
Murrzik | 30.06.2020 02:53
Интересно, а когда можно будет причи(а)щаться дистанционно?
Murrzik | 30.06.2020 02:54
И почему прочее?? Она явно хочет шпили-вили.
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