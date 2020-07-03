ещё! выкл. сиськи
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03.07.2020 17:09 | тексты от kikos | комментарии: 2  ↓ 
Питер. Жара, окна открыты.
Из дома напротив мужик
кричит: Твою мать,
да у кого это так воняет?!
Окно рядом: Извините,
фондю готовим!
Мужик: Ёпт, виноват!
Бон аппетит!
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Murrzik | 03.07.2020 18:18
Похихикал и спиздил BLOG:)107128
kikos | 03.07.2020 18:26
Murrzik (18:18), ))))) ага!
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