ещё! выкл. сиськи
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08.07.2020 20:15 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Прочитал Карнеги, решил, что
следующий день начну с
улыбки. Всю первую половину
дня старательно всем
улыбался, по возможности
искренне. В обед ко мне
подошел начальник и сказал:
- Еще раз накуренный на
работу придешь - уволю!
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