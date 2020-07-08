ещё! выкл. сиськи
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08.07.2020 20:22 | тексты от kikos | комментарии: 2  ↓ 
Чернокожим американцам разрешат
не носить защитные маски в
общественных местах, так как они
испытывают дискомфорт.

Об этомсообщает CNN.
комментарии
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izdonbassa | 08.07.2020 21:10
Прикол, не?
n3n0rmal | 08.07.2020 21:14
там вообще уже им многое что можно, cnn вообщем не о чем настоящем не говорят, типа наших тв
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