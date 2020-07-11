ещё! выкл. сиськи
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11.07.2020 07:40 | картинки от sgn | комментарии: 5  ↓ 

874x1240, 215 Kb / тетрадь в клеточку, кавай, аниме, манга, стикеры, Д/З, заполни, трусы, самолётик, косичка, скрепка

комментарии
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kikos | 11.07.2020 08:28
wtf? Wtf?? WTf??? WTF????
sgn | 11.07.2020 08:31
kikos (08:28), чиво? Тетрадку в клетку не видел?
kikos | 11.07.2020 08:32
sgn (08:31), шо за ёбань?
sgn | 11.07.2020 08:35
kikos (08:32), чего ты так возбудился? Тебя этот реконструктор укусил?
supershmel | 11.07.2020 09:31
ля какие обложки
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