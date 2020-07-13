ещё! выкл. сиськи
« supershmel: @Vintorezz, на чужой приход не разевай роток как говорится )) »
13.07.2020 23:35 | тексты от nevrika | комментарии: 0  ↓ 
- Мама, а правда, что я получился нечаянно?
- Сыночка, буду откровенна - не очень-то ты и получился.
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