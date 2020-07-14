ещё! выкл. сиськи
« Лелик: рано еще. я пока живой. не надо меня в музей »
14.07.2020 22:28 | прочее от Лелик | комментарии: 0  ↓ 
Внимание! аттеншен! варнинг! ну и т.д
начинаю серию вопросов и загадок...
будут легкие и не очень.
вопрос-загадка №1
кто из блогеров - станисистов изображен на картинке:
1399x764, 106 Kb / девушка, оружие, аниме

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