ещё! выкл. сиськи
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18.07.2020 18:25 | картинки от myaso | комментарии: 3  ↓ 
вопрос-загадка №23
а на какой территории сосредоточено наибольшее кол-во безвольных, злых и необразованных крепостных?

ЗЫ я всё ещё дико рад! )
600x400, 187 Kb / загадка, крепостные

комментарии
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kikos | 18.07.2020 18:55
Как же я рад что ты есть, мясушко. Ибо ты несёшь доброту в ряды наши!!!
Vintorezz | 18.07.2020 19:03
Murrzik | 18.07.2020 19:15
Загадки, в последние дни, как бы в оффтопике. Тут как большинство решит.
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