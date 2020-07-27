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27.07.2020 17:41 | тексты от kikos | комментарии: 2  ↓ 
Мне с утра сообщили невероятную новость.
Фразы "чайник долго не остывает", и фраза "чайник долго остывает" - означают одно и тоже. Живите теперь с этим.
комментарии
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Murrzik | 27.07.2020 19:16
Было.
gresyr | 27.07.2020 19:21
Для людей чувствительных к коннотациям эти фразы значат не совсем одно и тоже.
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