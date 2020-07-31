ещё! выкл. сиськи
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31.07.2020 15:46 | сиськи от kikos | комментарии: 2  ↓ 

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комментарии
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atrox | 31.07.2020 18:38
Хочу заметить, что вас с генералом в последнее время хуй отличишь: что там говносиськи, что тут; там тагов ваще нет, а тут будто ленивый даун писал. Генерала только по годной политоте можно отличить, от твоего её отсутствия.
kikos | 31.07.2020 19:10
atrox (18:38), минимализм в моде... посмотри, посты ниже вообще без тагов)))
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