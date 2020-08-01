01.08.2020 16:06 | тексты от kikos | комментарии: 0 ↓ от Собрался на работу - вызвал такси. Пока

ждал - уснул. Просыпаюсь, а я час уже

сплю... Звоню в такси:

- Девушка, я такси час назад вызывал и

уснул, пришлите мне снова машину.

- Ок, ждите звонка.

Перезванивает, ржёт:

- У вас, та же машина стоит, выходите.

Водитель, пока вас ждал, тоже уснул!