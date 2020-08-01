ещё! выкл. сиськи
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01.08.2020 16:06 | тексты от kikos | комментарии: 0  ↓ 
Собрался на работу - вызвал такси. Пока
ждал - уснул. Просыпаюсь, а я час уже
сплю... Звоню в такси:
- Девушка, я такси час назад вызывал и
уснул, пришлите мне снова машину.
- Ок, ждите звонка.
Перезванивает, ржёт:
- У вас, та же машина стоит, выходите.
Водитель, пока вас ждал, тоже уснул!
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