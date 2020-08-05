ещё! выкл. сиськи
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05.08.2020 18:33 | интересное от sgn | комментарии: 9  ↓ 

656x913, 114 Kb / Бейрут, Ливан, склад, пожар, селитра

комментарии
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kikos | 05.08.2020 18:52
... половину раздолбайского Бейрута
buny | 05.08.2020 19:14
осталось только ссылку на яп оставить.
buny | 05.08.2020 19:15
или на корзик...
login | 06.08.2020 02:41
Мелко роешь. Надо было начать тогда уж с "Раздолбайка Ева съела яблоко", чё мелочиться то?
supershmel | 06.08.2020 12:55
login (02:41), раздолбайкин Мойше решил стать первым эффективным манагером в истории и дунув благовоний наваял свод корпоративных правил для работников компании и набор правил и прав для [s]клиентов[/s] гоев. и понеслося закружилось
Polina | 06.08.2020 13:30
login (02:41), ну тогда уж с того, как дьявол, будучи еще белым и пушистым так низко пал и оскорУзлился
login | 06.08.2020 15:38
Нет, ну просто сову на глобус можно и сильнее натянуть: "раздолбаи японцы, построившие Rhosus, раздолбаи грузинцы, наварившие три тыщи тонн селитры, раздолбай Либих, придумавший минеральные удобрения" и т.д. А по факту: Гречушкин, будь хоть двести раз раздолбаем, перестал нести ответственность за груз с момента его конфискации, а если он не был владельцем удобрений, то его кредиторы даже в теории не могли на них претендовать, так что они даже болты свои не собирались расчехлять, а уж тем более укладывать их на селитру. Так что ответственность лежит исключительно на владельцах Бейрутского порта, не обеспечивших надлежащие условия хранения. Даже сварщики могут считаться раздолбаями только в случае, если начальство предупредило их об особенностях хранившего на складе барахла. А то высосали из пальца очередную сенсацию "Учёный изнасиловал журналиста"
Polina | 06.08.2020 17:43
правильно
. | 07.08.2020 00:06
Я смотрю на рейтинг, и мне кажется, что среди нас есть учительница младших классов, которая случайно засветила историю браузера.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 21
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