ещё! выкл. сиськи
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10.08.2020 19:12 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Съезд продавцов пылесосов Electrolux в холле Уолдорф–Астории, 1974 год, Нью–Йорк
1500x1137, 496 Kb / гостинца, пиджак, съезд, собрание, продавец, пылесос, Electrolux

комментарии
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maxi_funy | 10.08.2020 20:15
Как пылесосы Кирби!? =)))
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