ещё! выкл. сиськи
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11.08.2020 18:08 | прочее от Лелик | комментарии: 4  ↓ 

740x925, 84 Kb / полицейский, наездница, форма

комментарии
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saint | 11.08.2020 19:51
А можно фотку, где она этой шашкой хотя бы бы чучело рубит?
Sovun | 11.08.2020 20:01
А девочка из конной полиции с белым айфоном на белом жеребце...
mikotaj | 11.08.2020 21:30
saint (19:51), Сидит правильно. Вполне может быть, что и рубить умеет.
mikotaj | 11.08.2020 21:39
Уздечка у лошади, кстати, с мундштуком, по всей видимости. Штука требующая умения в обращении с ней, что говорит о скиле в верховой у девочки. Не в плюс к шашке, но ездить верхом девочка однозначно умеет.
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