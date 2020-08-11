ещё! выкл. сиськи
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11.08.2020 19:24 | тексты от mxx | комментарии: 3  ↓ 
Представьте жить в стране, где в любой момент интернет тебе могут отключить чехи, поляки или британцы
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dimas | 11.08.2020 19:31
Видать тебе включили. И сразу посты на одну тему. )))
supershmel | 11.08.2020 20:41
dimas (19:31), ну чехи и нам могут интернет вырезать. парни серьёзные шуток не любят
mxx | 11.08.2020 21:10
dimas (19:31), прямо сейчас идут протесты. интернет обрезан по самое ни хочу. на третий день еле пробился внешнему интернету через какой-то жутко секретный впн. при том что у меня три провайдера и куча устройств. работает только один провайдер. и тот не простой.
выдал сквозь лазейку что успел. хочется написать больше. но все не просто. позже.
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