ещё! выкл. сиськи
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13.08.2020 00:58 | картинки от Polina | комментарии: 2  ↓ 

550x824, 39 Kb / салон, ч/б, велосипед, вывеска

комментарии
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Moveton | 13.08.2020 02:10
Салон - это обычно место, куда высококультурные люди приходят поговорить о возвышенном: https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... %C3%A8cle_-_Histoire_Image.jpg

А на картинке, как честно написано на вывеске, салун. Там ковбои собираются побухать, поиграть в карты, набить друг другу морды и.т.п.

Когда-то смотрел американский мультик, который начинался с того, что эту разницу в картинках показывали. Никто не помнит, как назывался?
Moveton | 13.08.2020 02:12
Кстати, под правильным тэгом можно эту картинку найти и в цвете: BLOG:)128539
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