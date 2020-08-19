19.08.2020 05:07 | тексты от IRS12 | комментарии: 0 ↓ от Нафиг римейк! Оставьте классику в покое. Давайте лучше возьмем Калкина и снимем сиквел?!





Сюжет примерно такой - 40-летний успешный психолог Кевин Маккалистер помогает семьям сохранить себя, применяя свою необычную методику - он советует родителям непослушных детей исчезнуть из их жизни на какое-то время, чтобы ребенок научился самостоятельности и понял, как любит маму с папой. За эту методику у Кевина множество наград и звание лучшего семейного психолога Нью-Йорка. Почему именно NY? Да дело в том, что по иронии судьбы Кевин сам находится в глубоком кризисе в отношении со своими родителями. Отец Питер был против карьеры сына и надеялся, что тот продолжит его дело в Чикаго. На этом фоне и разыгралась семейная драма и Кевин уехал в полюбившийся ему Нью-Йорк.





Но спустя время, Кевин понимает, что пришла пора попытаться примириться с родителями и лучшее время, чтобы сделать это - Рождество. В родном доме Кевина соберется вся семья и он очень хочет видеть их вновь. Кевин собирает вещи и едет в Чикаго. Он точно знает, что в Сочельник, его родители с семьей на службе в церкви. По его плану, он приедет домой, пока их нет, украсит дом, приготовит семейный ужин и торжественно их встретит. Но все планы летят к чертям, когда Кевин ностальгично наблюдает за своим родным домом и замечает, как возле дома останавливается синий фургон, из него выходят двое человек и крепят к стене какое-то устройство. Фургон уезжает и Кевин, стараясь быть незамеченным родителями, снимает устройство со стены. Сфотографировав его и выслав фото своему другу-технарю, Кевин узнаёт, что это устройство - ничто иное как считыватель кода сигнализации. Кевин понимает, что двое из фургона задумали обчистить хату Маккалистеров, пока семья будет на церковной службе. Также он понимает, что обращаться в полицию смысла нет - у него нет доказательств, кроме странного прибора, а на приборе вряд ли есть отпечатки. Кевин решает, что снова пришло время для него спасти дом и упечь преступников.





Пока родители не ушли, Кевин прячется в подвале дома. Там он находит всё нужное для будущих ловушек. Родители с семьей покидают дом и Кевин начинает приводить свой план в действие - расставляет ловушки.





Вскоре он замечает как синий фургон паркуется у дома и из него выходят двое в масках. После серии комичных попаданий в ловушки незадачливые грабили падают обессиленные. Кевин привязывает воров к перилам своего дома и уже готов звонить в полицию. Но прежде чем сделать это, он решает снять маски с воров. И двумя грабителями оказываются старые знакомые Маккалистера - Гарри и Марв, которым уже глубоко за 70. На вопрос - зачем они снова полезли в этот дом, Гарри ведает историю о том, что они уже давно освободились из тюрьмы и законно работали в Чикаго. Но несколько месяцев назад у Гарри обнаружили неоперабельную опухоль. Гарри решил напоследок сделать главное дело своей воровской жизни - ограбить дом Маккалистеров. Гарри заверяет, что богатства семьи Кевина ему не нужны, ведь он умирает, так же как у Марву, который уже очень стар. Это ограбление ему нужно было просто для красивого финала, но они никак не ожидали снова встретить Кевина... Также Гарри говорит, что если Кевин наберет сейчас 911, то весь остаток жизни они с Марвом проведут на нарах, ведь им осталось немного... Кевин прощает престарелых бандитов, отпускает их и на прощание выносит им из дома коробку в виде подарка и просит открыть её завтра на рождественское утро. Бандиты удаляются, а Кевин всеми силами убирает бедлам в квартире и готовит семейный ужин. Но понимая, что времени нет, а семья вернется с минуты на минуту, Кевин решает заказать пиццу у старого доброго развозчика из 1-ой части, который привозит её, сбивая статуэтку возле дома. В итоге семья мирится и встречает Рождество вместе.





На следующее утро Марв и Гарри распаковывают подарок от Кевина и Марв говорит: "Походу, мы всё-таки ограбили дом Маккалистеров" - ведь внутри коробки лежит фотоаппарат Polaroid и записка "Этот фотоаппарат - реликвия и самое дорогое, что есть у моего папы, поверьте, он точно заявит о нём в полицию. PS - Данкан вернул эти фотки мне!" Воры поднимаю фотоаппарат - а под ним 2 фотографии бандитов из второй части Один Дома.



