ещё! выкл. сиськи
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19.08.2020 09:16 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
Похоже, я понял, в чём фишка купонов "каждый кофе бесплатно" в маленьких кофейнях:
они закрываются раньше, чем ты успеешь купить у них пять стаканов кофе.
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