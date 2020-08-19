ещё! выкл. сиськи
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19.08.2020 21:43 | сиськи от Лелик | комментарии: 6  ↓ 

1200x800, 267 Kb / дерево, листва, забор, камуфляж

комментарии
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Polina | 19.08.2020 22:04
интересно, а что там, за забором?
Лелик | 19.08.2020 22:04
Polina (22:04), осень
Polina | 19.08.2020 22:06
Лелик (22:04), самая красивая пора
Лелик | 19.08.2020 22:08
я больше зиму люблю
Polina | 19.08.2020 22:13
Лелик (22:08), тоже люблю. золотую, свежую осень и зиму
Polina | 19.08.2020 22:14
у нас, на севере самые красивые зимы
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